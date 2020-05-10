Ослабление карантина в Украине: что откроется 11 мая
С 11 мая в Украине начнется первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности будет разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов.
Об этом в Facebook рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, будут доступны скверы и зоны отдыха. Откроются салоны красоты, предприятия оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами.
Напоминаю, 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является чрезвычайно важным вопросом", - написал Виктор Ляшко.
Он добавил, что начинают работу на вынос предприятия общественного питания, летние площадки кафе и ресторанов открываются при условии соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра. Также открываются музеи и библиотеки.
Открываются конторы аудиторов, адвокатов, нотариусов, психологов, журналистские редакции. Другие ограничения будут действовать до 22 мая.
Но при этом выход из карантина будет постепенным и его условия в разных городах и регионах государства могут отличаться. Решение о смягчении карантина власть на местах принимает самостоятельно, основываясь на рекомендациях Кабинета министров.
Так, в Киеве ограничения будут снимать с 12 мая. Кроме озвученных главным санитарным врачом ослаблений, в столице в воскресенье возобновят работу 19 продовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.
А вот во Львове власть еще не решила, будут ли открыты парикмахерские, фитнес-центры и салоны красоты, это решение будет принято 12 мая.
Однако с 11 мая в городе разрешили посещать парки, скверы и спортивные площадки. Также будет восстановлена торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви.
Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
В Черкассах, где мэр города планировал с 1 мая приступить к смягчению ограничений, Окружной административный суд отменил решение по ослаблению карантина в городе.
Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.
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