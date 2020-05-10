10:40  10 мая
Коронавирус в Украине: в течение суток зафиксировано 522 новых случая
15:25  09 мая
В Запорожье проукраинские активисты выясняли отношения с участниками Полка победы
10:57  10 мая
В зоне ООС за минувшие сутки зафиксировано 17 обстрелов - штаб
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 мая 2020, 12:03 2

Ослабление карантина в Украине: что откроется 11 мая

Читайте також
українською мовою
10 мая 2020, 12:03 2
Читайте також українською мовою
В Киеве ограничения начнут снимать с 12 мая, а во Львове карантин будут смягчать частично
Фото: flickr
В Киеве ограничения начнут снимать с 12 мая, а во Львове карантин будут смягчать частично

С 11 мая в Украине начнется первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности будет разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов.

Об этом в Facebook рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, будут доступны скверы и зоны отдыха. Откроются салоны красоты, предприятия оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами.

Напоминаю, 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение является чрезвычайно важным вопросом", - написал Виктор Ляшко.

Он добавил, что начинают работу на вынос предприятия общественного питания, летние площадки кафе и ресторанов открываются при условии соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра. Также открываются музеи и библиотеки.

Открываются конторы аудиторов, адвокатов, нотариусов, психологов, журналистские редакции. Другие ограничения будут действовать до 22 мая.

Но при этом выход из карантина будет постепенным и его условия в разных городах и регионах государства могут отличаться. Решение о смягчении карантина власть на местах принимает самостоятельно, основываясь на рекомендациях Кабинета министров.

Так, в Киеве ограничения будут снимать с 12 мая. Кроме озвученных главным санитарным врачом ослаблений, в столице в воскресенье возобновят работу 19 продовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.

А вот во Львове власть еще не решила, будут ли открыты парикмахерские, фитнес-центры и салоны красоты, это решение будет принято 12 мая.

Однако с 11 мая в городе разрешили посещать парки, скверы и спортивные площадки. Также будет восстановлена торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви.

Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В Черкассах, где мэр города планировал с 1 мая приступить к смягчению ограничений, Окружной административный суд отменил решение по ослаблению карантина в городе.

Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.


Украина праздник День матери
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: в течение суток зафиксировано 522 новых случая
10 мая 2020, 10:40
В Запорожье проукраинские активисты выясняли отношения с участниками Полка победы
09 мая 2020, 15:25
Владимир Зеленский прибыл на Закарпатье
09 мая 2020, 13:18
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
09 мая 2020, 20:00
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
04 мая 2020, 14:18
Власть сегодня боится мэров, которые хотят создать свою партию – мэр Черкасс
03 мая 2020, 11:07
В Одессе уже работают кафе, а люди гуляют без масок
03 мая 2020, 19:22
Последние Популярные
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Все досье »