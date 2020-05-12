Минздрав хочет провести летом массовую вакцинацию от гриппа
До второй волны коронавируса, на которую ожидают осенью, в Украине планируют провести масштабную вакцинацию населения от гриппа.
Об этом в интервью изданию РБК-Украина сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, таким образом Минздрав планирует исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые одинаково передаются и могут привести к значительной вспышке инфекционных болезней.
Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Для того, чтобы исключить такие вспышки осенью, нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году", - сказал Ляшко.
Он добавил, что проведение вакцинации от гриппа может начаться уже в июле этого года, для этого нужно закупить вакцину, как только она появится на рынке.
Сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа", - добавил Ляшко.
Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
Министерство здравоохранения хочет возобновить работу санэпидемстанций в Украине, которые будут реагировать на все случаи инфекционных болезней.
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