Тернопольская область: зарегистрировано 20 летальных случаев от коронавируса

В регионе за сутки от COVID-19 умерли двое людей

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В регионе за сутки от COVID-19 умерли двое людей

В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 1021 лица. 20 человек умерло, двое из них - за прошедшие сутки. 362 людей выздоровели.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 12 мая в Тернопольской области 1021 случаев COVID-19, в частности:

321– жители Кременецкого района.

186– жители Монастырисского района.

124 – жители Шумского района.

96– жители города Тернополя.

63 – жители Бучацкого района.

53 – жители Чертковского района.

43 – жители Залещицкого района.

25 – жители Козовского района.

21– жители Збаражского района.

19– жители Лановецкого района.

14 – жители Тернопольского района.

14 – жители Гусятинского района.

13– жители Борщевского района.

14– жители Теребовлянского района.

5 – жители Подгаецкого района.

4– жители Подволочиского района.

3 – жители Бережанского района.

3 – жители Зборовского района.

+3 БОЛЬНЫХ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 09:00 12 МАЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 1021 СЛУЧАЙ Згідно данным... Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 11 мая 2020 года.

Напомним, в Украине 16 023 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев