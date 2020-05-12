Тернопольская область: зарегистрировано 20 летальных случаев от коронавируса
В регионе за сутки от COVID-19 умерли двое людей
В регионе за сутки от COVID-19 умерли двое людей
В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 1021 лица. 20 человек умерло, двое из них - за прошедшие сутки. 362 людей выздоровели.
Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 12 мая в Тернопольской области 1021 случаев COVID-19, в частности:
- 321– жители Кременецкого района.
- 186– жители Монастырисского района.
- 124 – жители Шумского района.
- 96– жители города Тернополя.
- 63 – жители Бучацкого района.
- 53 – жители Чертковского района.
- 43 – жители Залещицкого района.
- 25 – жители Козовского района.
- 21– жители Збаражского района.
- 19– жители Лановецкого района.
- 14 – жители Тернопольского района.
- 14 – жители Гусятинского района.
- 13– жители Борщевского района.
- 14– жители Теребовлянского района.
- 5 – жители Подгаецкого района.
- 4– жители Подволочиского района.
- 3 – жители Бережанского района.
- 3 – жители Зборовского района.
+3 БОЛЬНЫХ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 09:00 12 МАЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 1021 СЛУЧАЙ Згідно данным...Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 11 мая 2020 года.
Напомним, в Украине 16 023 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев
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