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Ирина Федоляк Журналист [email protected]
12 мая 2020, 11:02 12

Тернопольская область: зарегистрировано 20 летальных случаев от коронавируса

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12 мая 2020, 11:02 12
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В регионе за сутки от COVID-19 умерли двое людей
Фото из открытых источников
В регионе за сутки от COVID-19 умерли двое людей

В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 1021 лица. 20 человек умерло, двое из них - за прошедшие сутки. 362 людей выздоровели.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 12 мая в Тернопольской области 1021 случаев COVID-19, в частности:

  • 321– жители Кременецкого района.
  • 186– жители Монастырисского района.
  • 124 – жители Шумского района.
  • 96– жители города Тернополя.
  • 63 – жители Бучацкого района.
  • 53 – жители Чертковского района.
  • 43 – жители Залещицкого района.
  • 25 – жители Козовского района.
  • 21– жители Збаражского района.
  • 19– жители Лановецкого района.
  • 14 – жители Тернопольского района.
  • 14 – жители Гусятинского района.
  • 13– жители Борщевского района.
  • 14– жители Теребовлянского района.
  • 5 – жители Подгаецкого района.
  • 4– жители Подволочиского района.
  • 3 – жители Бережанского района.
  • 3 – жители Зборовского района.

+3 БОЛЬНЫХ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 09:00 12 МАЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 1021 СЛУЧАЙ Згідно данным...

Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Понедельник, 11 мая 2020 года.

Напомним, в Украине 16 023 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев


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