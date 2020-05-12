У Львові перукарні та стоматології відновлять роботу
Сьогодні, 12 травня, міська комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення дозволити роботу перукарень, салонів краси та приватних стоматологічних кабінетів.
Про це RegioNews інформує з посиланням на дані Львівської міської ради.
"За останню добу маємо 27 нових випадків захворювання на коронавірус на Львівщині. Бачимо, що динаміка не підвищується. Але пам’ятайте, дозвіл на роботу не означає вседозволеність", - зауважує мер міста Андрій Садовий.
Вчора зафіксували порушення правил на одному з літніх майданчиків в центрі міста, йде мова про "Золотий колос". Сьогодні роботу закладу заборонили.
Продаж одягу та взуття заборонено до 15 травня.
Нагадаємо, з 11 травня в Україні розпочався перший етап ослаблення карантинних заходів, зокрема буде дозволено відвідувати парки, перукарні і літні майданчики ресторанів. У Львові через ріст захворюваності влада не вирішила, чи будуть відкривати заклади. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав мерів Києва та Львова у питанні продовження карантину.
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