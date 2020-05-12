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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 мая 2020, 11:03 14

На Буковине ввели адаптивный карантин

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12 мая 2020, 11:03 14
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Количество больных коронавирусом буковинцев продолжает стабильно расти
Количество больных коронавирусом буковинцев продолжает стабильно расти

В Черновицкой области по решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях продолжены карантинные ограничения. Такое решение приняли из-за ежедневного стабильного роста случаев инфицирования коронавирусом.

О режиме адаптивного карантина говорится в тексте протокола областной комиссии по технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях, пишет RegioNews.

Согласно документу незначительное ослабление карантина коснулось работы заведений общественного питания на доставку и на вынос. Разрешили работать, нотариусам, музеям, адвокатам, аудиторам и психологам. Разрешены также индивидуальные спортивные тренировки на открытом воздухе.

Зато непродовольственные магазины, учреждения бытового обслуживания и рынки, спорткомплексы, стоматологические кабинеты оставили закрытыми.

Далее остаются закрытыми все учебные заведения, спортивные и детские площадки. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозного характера.

В области в дальнейшем запрещено:

– нахождения в общественных местах без масок;

– перемещение группой больше, чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождение детей до 14 лет. Детям до 14 лет без сопровождения родителей запрещено также находиться в общественных местах;

- работу любого общественного транспорта (кроме такси и троллейбусов в режиме спецперевозок).

Также на период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проводить плановые мероприятия по госпитализации и проводить плановые операции, кроме беременности и родов, паллиативной помощи, помощи онкобольным и других случаев неотложной внеплановой госпитализации.

В области также продолжает действовать особый режим въезда и выезда.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных случаев от...

Опубликовано Черновицкая областная государственная администрация Понедельник, 11 мая 2020 года.

Напомним, Черновицкая область остается лидером по количеству выявленных случаев коронавирус. По состоянию на утро 12 мая здесь официально подтверждено 2396 случаев коронавирусної инфекции COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили у 72 людей.

Инфографика МБ

Всего в Украине уже более 16 тысяч больных коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано 375 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине 425 больных умерли, 3373 пациента выздоровело.


коронавирус карантин Черновцы Буковина статистика
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