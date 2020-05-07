В Тернопольской области от COVID-19 за сутки умерли двое людей
В регионе 17 летальных случаев
В регионе 17 летальных случаев
Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 9 часов 7 мая в Тернопольской области 951 случай COVID-19, 17 – летальных, 211 человек выздоровели.
Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
За сутки в Тернопольской области обнаружили 16 новых случаев инфицирования. Сейчас в регионе 951 пациент с COVID-19, в частности:
- 283– жители Кременецкого района.
- 183– жители Монастырисского района.
- 116 – жители Шумского района.
- 83– жители города Тернополя.
- 62 – жители Бучацкого района.
- 53 – жители Чертковского района.
- 43 – жители Залещицкого района.
- 25 – жители Козовского района.
- 19– жители Лановецкого района.
- 18– жители Збаражского района.
- 14 – жители Тернопольского района.
- 13– жители Борщевского района.
- 13 – жители Гусятинского района.
- 11 – жители Теребовлянского района.
- 5 – жители Подгаецкого района.
- 4– жители Подволочиского района.
- 3 – жители Бережанского района.
- 3 – жители Зборовского района.
+16 БОЛЬНЫХ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 09:00 7 МАЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 951 СЛУЧАЙ Згідно данным...Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Среда, 6 мая 2020 г.
Напомним, в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.
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