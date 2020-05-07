В Тернопольской области от COVID-19 за сутки умерли двое людей

В регионе 17 летальных случаев

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В регионе 17 летальных случаев

Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 9 часов 7 мая в Тернопольской области 951 случай COVID-19, 17 – летальных, 211 человек выздоровели.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

За сутки в Тернопольской области обнаружили 16 новых случаев инфицирования. Сейчас в регионе 951 пациент с COVID-19, в частности:

283– жители Кременецкого района.

183– жители Монастырисского района.

116 – жители Шумского района.

83– жители города Тернополя.

62 – жители Бучацкого района.

53 – жители Чертковского района.

43 – жители Залещицкого района.

25 – жители Козовского района.

19– жители Лановецкого района.

18– жители Збаражского района.

14 – жители Тернопольского района.

13– жители Борщевского района.

13 – жители Гусятинского района.

11 – жители Теребовлянского района.

5 – жители Подгаецкого района.

4– жители Подволочиского района.

3 – жители Бережанского района.

3 – жители Зборовского района.

+16 БОЛЬНЫХ COVID-19 НА ТЕРНОПОЛЬЩИНЕ СОСТОЯНИЮ НА 09:00 7 МАЯ. В ЦЕЛОМ В ОБЛАСТИ 951 СЛУЧАЙ Згідно данным... Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Среда, 6 мая 2020 г.

Напомним, в Украине 13691 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 340 летальных, 2396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 507 новых случаев.