В Украине более полутысячи диагнозов коронавируса за сутки
За сутки в Украине зафиксировали 13 новых смертей и 507 новых случаев коронавируса. Излечились 299 граждан.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Всего по состоянию на 7 мая количество подтвержденных диагнозов COVID-19 составляет 13 691. При этом за все время эпидемии в Украине умерли 340 человек. 2 396 человек смогли преодолеть болезнь.
Количество новых диагнозов увеличилось по сравнению с показателями предыдущих суток. А вот новые подозрения стали появляться немного реже. Так, за 6 мая поступило 1 182 подозрений, а за все время было обработано 35 904 обращений.
Ситуация с заболеванием в регионах такова:
Винницкая область — 485 случаев;
Волынская область — 393 случая;
Днепропетровская область — 624 случая;
Донецкая область — 89 случаев;
Житомирская область — 468 случаев;
Закарпатская область — 600 случаев;
Запорожская область — 300 случаев;
Ивано-Франковская область — 1055 случаев;
Кировоградская область — 403 случаях;
м. Киев — 1675 случаев;
Киевская область — 916 случаев;
Львовская область — 595 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 171 случай;
Одесская область — 568 случаев;
Полтавская область — 236 случаев;
Ровенская область — 817 случаев;
Сумская область — 131 случай;
Тернопольская область — 951 случай;
Харьковская область — 448 случаев;
Херсонская область — 146 случаев;
Хмельницкая область — 138 случаев;
Черновицкая область — 2048 случаев;
Черкасская область — 324 случая;
Черниговская область — 68 случаев.
Напомним, именно на начало мая ранее прогнозировали пик заболеваемости и смертей от болезни.
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