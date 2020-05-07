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07 мая 2020, 09:42 8

В Украине более полутысячи диагнозов коронавируса за сутки

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07 мая 2020, 09:42 8
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Общее количество подтвержденных случаев - 13 691
Фото: pixabay.com
Общее количество подтвержденных случаев - 13 691

За сутки в Украине зафиксировали 13 новых смертей и 507 новых случаев коронавируса. Излечились 299 граждан.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Всего по состоянию на 7 мая количество подтвержденных диагнозов COVID-19 составляет 13 691. При этом за все время эпидемии в Украине умерли 340 человек. 2 396 человек смогли преодолеть болезнь.

Количество новых диагнозов увеличилось по сравнению с показателями предыдущих суток. А вот новые подозрения стали появляться немного реже. Так, за 6 мая поступило 1 182 подозрений, а за все время было обработано 35 904 обращений.

Ситуация с заболеванием в регионах такова:

Винницкая область — 485 случаев;

Волынская область — 393 случая;

Днепропетровская область — 624 случая;

Донецкая область — 89 случаев;

Житомирская область — 468 случаев;

Закарпатская область — 600 случаев;

Запорожская область — 300 случаев;

Ивано-Франковская область — 1055 случаев;

Кировоградская область — 403 случаях;

м. Киев — 1675 случаев;

Киевская область — 916 случаев;

Львовская область — 595 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 171 случай;

Одесская область — 568 случаев;

Полтавская область — 236 случаев;

Ровенская область — 817 случаев;

Сумская область — 131 случай;

Тернопольская область — 951 случай;

Харьковская область — 448 случаев;

Херсонская область — 146 случаев;

Хмельницкая область — 138 случаев;

Черновицкая область — 2048 случаев;

Черкасская область — 324 случая;

Черниговская область — 68 случаев.

Напомним, именно на начало мая ранее прогнозировали пик заболеваемости и смертей от болезни.


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