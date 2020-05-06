COVID-19 обнаружили у почти 900 детей: какие показатели в регионах

Наибольшее количество инфицированных в Черновицкой, Киевской, Ровенской, Тернопольской областях

Фото: Николай Кулеба

Наибольшее количество инфицированных в Черновицкой, Киевской, Ровенской, Тернопольской областях

В Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19, из них 137 - выздоровели. Дети и подростки склонны к риску инфицирования так же, как и представители других возрастных категорий.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в:

Черновицкой области — 177. Из них выздоровели 29;

Киеве — 102, выздоровели 2;

Киевской области — 86, выздоровели 5;

Ривненской области — 55, выздоровели 2;

Тернопольской области — 61. Из них выздоровели 12.

Трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок — заболевание печени. У двух детей иммунодефицит. У пятерых — сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. В семи — хронические неврологические заболевания. Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии.

Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки склонны к риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.

В то же время, дети и молодежь менее склонны к риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.

Напомним, в Украине уже более 13 тысяч больных на коронавирусом, 327 летальных случаев. Медики зафиксировали увеличение прироста новых диагнозов и подозрений.