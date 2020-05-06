COVID-19 обнаружили у почти 900 детей: какие показатели в регионах
В Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19, из них 137 - выздоровели. Дети и подростки склонны к риску инфицирования так же, как и представители других возрастных категорий.
Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.
Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в:
- Черновицкой области — 177. Из них выздоровели 29;
- Киеве — 102, выздоровели 2;
- Киевской области — 86, выздоровели 5;
- Ривненской области — 55, выздоровели 2;
- Тернопольской области — 61. Из них выздоровели 12.
Трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок — заболевание печени. У двух детей иммунодефицит. У пятерых — сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. В семи — хронические неврологические заболевания. Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии.
Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки склонны к риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.
В то же время, дети и молодежь менее склонны к риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.
Напомним, в Украине уже более 13 тысяч больных на коронавирусом, 327 летальных случаев. Медики зафиксировали увеличение прироста новых диагнозов и подозрений.
- 19:57 06 мая В зоне ООС зафиксировано 5 обстрелов, один военный ранен
- 19:29 06 мая В Украине возобновили работу более половины продовольственных рынков
- 18:58 06 мая Кабмин выделил 11 миллионов для пострадавших от пожаров в Житомирской области
- 18:24 06 мая Ермак хочет перезагрузить переговоры в Минске и привлечь к ним переселенцев
- 18:16 06 мая Грицков больше не главный "патриот" Харьковской области
- 17:42 06 мая Контрразведка задержала агента ФСБ, который собирал данные о военных разработках
- 16:00 06 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:58 30 апреля В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 09:00 29 апреля Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе