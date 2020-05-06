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06 мая 2020, 16:37 20

COVID-19 обнаружили у почти 900 детей: какие показатели в регионах

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06 мая 2020, 16:37 20
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Наибольшее количество инфицированных в Черновицкой, Киевской, Ровенской, Тернопольской областях
Фото: Николай Кулеба
Наибольшее количество инфицированных в Черновицкой, Киевской, Ровенской, Тернопольской областях

В Украине 881 ребенок с подтвержденным COVID-19, из них 137 - выздоровели. Дети и подростки склонны к риску инфицирования так же, как и представители других возрастных категорий.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Больше всего детей с подтвержденным COVID-19 в:

  • Черновицкой области — 177. Из них выздоровели 29;
  • Киеве — 102, выздоровели 2;
  • Киевской области — 86, выздоровели 5;
  • Ривненской области — 55, выздоровели 2;
  • Тернопольской области — 61. Из них выздоровели 12.

Трое детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 имеют диабет. Один ребенок — заболевание печени. У двух детей иммунодефицит. У пятерых — сердечно-сосудистые заболевания. У шестерых детей хронические заболевания легких. В семи — хронические неврологические заболевания. Десять детей находятся в отделении интенсивной терапии.

Согласно данным World Health Organization (WHO), дети и подростки склонны к риску инфицирования COVID-19 так же, как и представители других возрастных категорий, и также могут быть источником дальнейшего распространения инфекции.

В то же время, дети и молодежь менее склонны к риску развития тяжелых форм заболевания. Однако тяжелые случаи COVID-19 могут быть среди представителей всех возрастных групп.

Напомним, в Украине уже более 13 тысяч больных на коронавирусом, 327 летальных случаев. Медики зафиксировали увеличение прироста новых диагнозов и подозрений.


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