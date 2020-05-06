На Львовщине за сутки 39 новых случаев заражения COVID-19

Всего в области подтверждены 553 случая инфицирования коронавирусом

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Всего в области подтверждены 553 случая инфицирования коронавирусом

Во Львовской области в областной инфекционной больнице на лечении находится 131 пациент, 5 из них – в реанимации, двое – на аппарате ИВЛ. Выздоровели 116 пациентов.

Об этом RegioNews информирует со ссылкой на данные Львовского горсовета.

Известно, что по состоянию на утро 6 мая во Львове и Львовской области подтверждены 553 случая инфицирования коронавирусом, из низ 16 летальные.

По оперативным данным, вчера в лабораториях провели 224 ПЦР-теста, из которых 39 оказались позитивными.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что это рекордная цифра за все время карантина.

"Это рекордная цифра. Мы внимательно следим за динамикой заболевания. Решение ослабить карантин будет принято только при условии, что динамика пойдет на спад", - сообщил мэр города.

Как ранее сообщалось, в Украине уже более 13 тысяч больных коронавирусом, 327 летальных случаев. Медики зафиксировали увеличение прироста новых диагнозов и подозрений.