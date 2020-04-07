В Черкассах из больницы сбежали больные коронавирусом: правда или фейк

7 апреля директор департамента здравоохранения Надежда Гетьман сообщила о том, что из Черкасской инфекционной больницы сбежали два COVID-положительные пациента

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7 апреля директор департамента здравоохранения Надежда Гетьман сообщила о том, что из Черкасской инфекционной больницы сбежали два COVID-положительные пациента

Заявление чиновницы обнародовал местный интернет-портал vikka.ua. Что на самом деле произошло в Черкасской области, пытались разобраться RegioNews.

"Они смогли выйти через отдельные выходы на улицу, которые есть в каждой боксованой палате "інфекционки". В других областях такое уже случалось, а у нас –впервые такое случилось. Поэтому сегодня на заседание Штаба по ликвидации ЧС буду выносить вопрос, как в дальнейшем предотвратить подобные случаи”, - прокомментировала ситуацию Надежда Гетьман.

Добавила, что речь идет о женщине и ее ребенке, которые самовольно покинули медучреждение 3 апреля.

На информацию сразу отреагировал председатель Черкасской ОГА Роман Боднар, сообщает местное СМИ "Прочерк”.

"Только что поступила информация, якобы из Черкасской инфекционной больницы сбежали больные. Это не соответствует действительности. Их отпустили домой. Поэтому никакой паники нет”, - заявил глава области.

Точку в этой истории поставил сектор коммуникации полиции в Черкасской области.

"Сегодня утром была распространена информация, о том что из инфекционной больницы в городе Черкассы сбежали двое пациентов, больных коронавирусом COVID-19. Информация не соответствует действительности. Как выяснили полицейские, в инфекционной больнице действительно находилось на лечении двое пациентов - мать с малолетним сыном. В связи с тем, что у них легкая форма болезни, согласно приказа МОЗ Украины № 722, они направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, для дальнейшей самоизоляции”, - говорится в сообщении правоохранителей.

По состоянию на 7 апреля по данным Минздрава известно о 77 случаях инфицирования в Черкасской области. За последние сутки лабораторно подтвердили 15 случаев заболевания атипичной пневмонией. 5 больных проживает в Городищенском районе, 4 - в Маньковском, в Каменце известно о 3 COVID-положительных, в областном центре таких пациентов двое, один инфицированный живет в Смелянском районе.

Минздрав сообщил о трех новых случаях инфицирования в Черкасской области.Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что речь идет о двух пациентов городской инфекционной больницы, которым на днях сообщили о подозрении инфицирования. Еще одна больная - женщина из Смелы. Сейчас она находится под наблюдением медиков областной инфекционной больницы.

Атипичную пневмонию преодолели уже двое пациентов.

В области также зафиксировали один летальный случай. 3 апреля в Умани от COVID-19 скончался 47-летний раввин Моше Голшевский, сообщают на сайте UmanShalom.co.il.

Член общины бреславських хасидов в Лондоне Моше Голшевський прилетел в Умань 11 марта, чтобы отпраздновать свадьбу своего сына. Почувствовал себя плохо. Медики госпитализировали его в местную больницу, где мужчина и умер. Его похоронили на кладбище в Умани. У мужчины остались остались жена и 14 детей. У некоторых из них медики уже лабораторно подтвердили инфицирования коронавирусом.

Как писали RegioNews ранее, 6 апреля в Черкасской области подтвердили два новых случая инфицирования COVID-19, двое пациентов в тяжелом состоянии.