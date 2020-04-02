В Запорожской области четыре новых случая коронавируса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городской совет Мелитополя.
Сообщается, что состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести. В проведение искусственной вентиляции легких никто не нуждается.
"Со слов пациентов, за пределы страны никто из них не выезжал. Продолжается эпидемиологическое расследование, определяется круг контактных лиц, за которыми устанавливается медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.
Всего в городе Мелитополе на 2 апреля зарегистрировано 10 человек с подтвержденным диагнозом, 1 пациент выздоровел.
Всего в Запорожской области зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. в Запорожье - 9 больных, по области - 13. Среди больных в Мелитополе - главный врач больницы, а в Запорожье - глава Запорожского облсовета.
Кроме того, в Запорожье и Мелитополе сотрудники полиции проводят рейды и проверяют соблюдение карантинного режима гражданами, которые прибыли из других государств. Фактов нарушения не выявлено.
За прошедшие сутки правоохранители проверили более 70 человек в Запорожье.
Напомним, что по состоянию на утро 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 804 случаи COVID-19.
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