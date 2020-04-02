В Запорожской области четыре новых случая коронавируса

В Запорожской области в городе Мелитополь за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, среди заболевших детей нет

Фото: полиция

В Запорожской области в городе Мелитополь за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, среди заболевших детей нет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городской совет Мелитополя.

Сообщается, что состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести. В проведение искусственной вентиляции легких никто не нуждается.

"Со слов пациентов, за пределы страны никто из них не выезжал. Продолжается эпидемиологическое расследование, определяется круг контактных лиц, за которыми устанавливается медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.

Всего в городе Мелитополе на 2 апреля зарегистрировано 10 человек с подтвержденным диагнозом, 1 пациент выздоровел.

Всего в Запорожской области зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. в Запорожье - 9 больных, по области - 13. Среди больных в Мелитополе - главный врач больницы, а в Запорожье - глава Запорожского облсовета.

Кроме того, в Запорожье и Мелитополе сотрудники полиции проводят рейды и проверяют соблюдение карантинного режима гражданами, которые прибыли из других государств. Фактов нарушения не выявлено.

За прошедшие сутки правоохранители проверили более 70 человек в Запорожье.

Напомним, что по состоянию на утро 2 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 804 случаи COVID-19.