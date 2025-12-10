Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські загарбники посилюють мілітаризацію освітнього простору на ТОТ та починають відкрито залучати українських підлітків до служби в армії РФ

Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає RegioNews.

У низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.

Таким чином, окупаційна влада намагається сформувати з українських підлітків власний мобілізаційний резерв, розглядаючи мешканців ТОТ як ресурс для поповнення армії РФ.

Раніше повідомлялося, що Кремль створює юридичні механізми для розширення незаконного призову на ТОТ. Зокрема, окуповані регіони включено до так званого "Південного військового округу", підготовлено умови для цілорічного призову та запущено систему електронних повісток.

Нагадаємо, в школах тимчасово окупованого Криму представники російської влади та військові перевіряють телефони учнів, шукають "небажані" додатки та українську мову в налаштуваннях. Подібні дії є елементом політики русифікації та знищення української культури.