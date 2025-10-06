фото: Бюро економічної безпеки

Правоохоронці повідомили про підозру членам організованої злочинної групи у привласненні коштів Сєвєродонецької міської територіальної громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Як стало відомо, приватний підприємець задля заволодіння бюджетними коштами фіктивно постачав військове обладнання комунальному підприємству Сєверодонецької міської військової адміністрації.

Підприємець організував підготовку підроблених листів-прохань від імені військових частин про закупівлю FPV дронів та мобільних антидронових комплексів РЕБ для боротьби з дронами. Згодом їх надіслали до Сєвєродонецької міської військової адміністрації та скерували до комунального підприємства для проведення закупівель.

Директор комунального підприємства перерахував понад 5,5 млн грн на розрахункові рахунки двох товариств як оплату за придбане військове майно та обладнання. Ці кошти надалі надійшли на рахунки компаній, що підконтрольні організатору схеми, та були виведені у готівку й розподілені між учасниками організованої групи.

"Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину", – йдеться у повідомленні.

