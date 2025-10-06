12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 15:11

Фіктивне постачання РЕБ та дронів: на Луганщині зловмисники вкрали у громади майже 6 млн грн

06 жовтня 2025, 15:11
Читайте также на русском языке
фото: Бюро економічної безпеки
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру членам організованої злочинної групи у привласненні коштів Сєвєродонецької міської територіальної громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Як стало відомо, приватний підприємець задля заволодіння бюджетними коштами фіктивно постачав військове обладнання комунальному підприємству Сєверодонецької міської військової адміністрації.

Підприємець організував підготовку підроблених листів-прохань від імені військових частин про закупівлю FPV дронів та мобільних антидронових комплексів РЕБ для боротьби з дронами. Згодом їх надіслали до Сєвєродонецької міської військової адміністрації та скерували до комунального підприємства для проведення закупівель.

Директор комунального підприємства перерахував понад 5,5 млн грн на розрахункові рахунки двох товариств як оплату за придбане військове майно та обладнання. Ці кошти надалі надійшли на рахунки компаній, що підконтрольні організатору схеми, та були виведені у готівку й розподілені між учасниками організованої групи.

"Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині. Відомо, що наші безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луганська область БЕБ община гроші схема
Уряд запровадив щомісячну доплату 4000 грн для вчителів у прифронтових громадах
05 жовтня 2025, 19:00
Міжнародна кіберсхема: шахраї вкрали понад $1,5 млн із держустанови США
26 вересня 2025, 18:00
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Одещину знову заллє дощами
06 жовтня 2025, 18:09
На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів
06 жовтня 2025, 17:55
На Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень
06 жовтня 2025, 17:39
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який в стані сп’яніння скоїв смертельну аварію
06 жовтня 2025, 17:28
Грету Тунберг та ще 170 активістів "Флотилії Сумуда" депортували з Ізраїлю до Греції та Словаччини
06 жовтня 2025, 17:02
У Тернополі водій Renault збив 17-річну дівчину на пішохідному переході
06 жовтня 2025, 16:49
У Кривому Розі колишній хлопець розбив дівчинці голову: кривдник досі не отримав покарання
06 жовтня 2025, 16:45
Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині
06 жовтня 2025, 16:35
В Україні створили мережу потужних американських акумуляторів для підтримки енергосистеми взимку, — WSJ
06 жовтня 2025, 16:25
Українські прикордонники відбили ворожий штурм Костянтинівки на Донеччині
06 жовтня 2025, 16:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »