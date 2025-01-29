В Луганской области инспекторы СИЗО перешли на сторону врага

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Решается вопрос об объявлении их в розыск

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура, передает RegioNews.

Объявлено подозрение в государственной измене двум младшим инспекторам отдела режима и охраны ГУ "Старобельский следственный изолятор". По данным правоохранителей, эти инспекторы СИЗО еще в 2022 году перешли на сторону российских окупантов.

Во время работы они помогают оккупантам содержать в СИЗО украинцев. Решается вопрос об объявлении их в розыск и избрании меры пресечения – содержания под стражей.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили двух агентов РФ, которые корректировали удары оккупантов по украинским военным. По указаниям россиян, они объезжали местность и фиксировали локации украинской артиллерии.

Также сообщалось, что адвокат из Днепра оказался предателем. Правоохранители задержали его при попытке бегства за границу. Выяснилось, что он корректировал удары россиян по городу.