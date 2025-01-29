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29 января 2025, 23:24

В Луганской области инспекторы СИЗО перешли на сторону врага

29 января 2025, 23:24
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Фото: прокуратура
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Решается вопрос об объявлении их в розыск

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура, передает RegioNews.

Объявлено подозрение в государственной измене двум младшим инспекторам отдела режима и охраны ГУ "Старобельский следственный изолятор". По данным правоохранителей, эти инспекторы СИЗО еще в 2022 году перешли на сторону российских окупантов.

Во время работы они помогают оккупантам содержать в СИЗО украинцев. Решается вопрос об объявлении их в розыск и избрании меры пресечения – содержания под стражей.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили двух агентов РФ, которые корректировали удары оккупантов по украинским военным. По указаниям россиян, они объезжали местность и фиксировали локации украинской артиллерии.

Также сообщалось, что адвокат из Днепра оказался предателем. Правоохранители задержали его при попытке бегства за границу. Выяснилось, что он корректировал удары россиян по городу.

прокуратура госизмена Луганская область
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