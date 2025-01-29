Украина наложила арест на компании российского олигарха, финансирующего российские ракеты
Киевский суд наложил арест на счета олигарха из РФ, финансирующего российскую армию
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Решением Шевченковского районного суда города Киева наложен арест на принадлежащие швейцарской компании бокситы и металлургический глинозем общей стоимостью более 2 миллиарда гривен. Оказалось, что конечным владельцем компании является россиянин, подпадающий под санкции.
Речь идет о россиянине, владеющем крупнейшим в мире производителем алюминия. Группа компаний олигарха обеспечивает потребности российской армии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине задержали топменеджеров российского олигарха Олега Дерипаски. Они причастны к финансированию вооруженной агрессии РФ. году получил вид на жительство в РФ.
Также сообщалось, что правоохранители сообщили экснардепу Новинскому о подозрении в госизмене и разжигании вражды. Выяснилось, что с 2014 года он был так называемым куратором от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.