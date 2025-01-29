Фото: 5 канал

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Решением Шевченковского районного суда города Киева наложен арест на принадлежащие швейцарской компании бокситы и металлургический глинозем общей стоимостью более 2 миллиарда гривен. Оказалось, что конечным владельцем компании является россиянин, подпадающий под санкции.

Речь идет о россиянине, владеющем крупнейшим в мире производителем алюминия. Группа компаний олигарха обеспечивает потребности российской армии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине задержали топменеджеров российского олигарха Олега Дерипаски. Они причастны к финансированию вооруженной агрессии РФ. году получил вид на жительство в РФ.

Также сообщалось, что правоохранители сообщили экснардепу Новинскому о подозрении в госизмене и разжигании вражды. Выяснилось, что с 2014 года он был так называемым куратором от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.