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29 января 2025, 22:52

В Николаеве судят мужчину, который передавал данные ВСУ по Telegram

29 января 2025, 22:52
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Мужчину подозревают в государственной измене

Об этом сообщается в постановлении Центрального районного суда Николаева, передает RegioNews.

Центральный районный суд Николаева арестовал имущество подозреваемого в распространении информации об украинских военных. Оказалось, что с помощью нескольких телефонов он передавал информацию россиянам по ВСУ.

Правоохранители установили, что с разных телефонов мужчина передавал данные об ВСУ через Telegram. Мужчина подозревается в государственной измене.

Напомним, ранее СБУ задержала агентов РФ, которые в Украине готовили удары по F-16. Двое жителей Кременчуга (Полтавская область) задержаны, когда они фотографировали взлет отечественного F-16. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Также сообщалось о харьковчанине, который пытался выявить боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов. Он хотел, чтобы ФСБ перевезла его в РФ, но в результате его задержали украинские правоохранители.

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