19:21  29 січня
У Львові випекли круасан вагою майже 6 кілограмів
19:14  29 січня
Дезертир з Харкова організував незаконний канал виїзду до Європи
19:40  29 січня
У Фінляндії розробили новий безпілотник для України
UA | RU
UA | RU
29 січня 2025, 23:24

На Луганщині інспектори СІЗО перейшли на бік ворога

29 січня 2025, 23:24
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Оголошено про підозру в державній зраді двом молодшим інспекторам відділу режиму і охорони ДУ "Старобільський слідчий ізолятор". За даними правоохоронців, ці інспектори СІЗО ще в 2022 році перейшли на бік російських окупантів.

Під час "роботи" вони допомагають окупантам утримувати в СІЗО українців. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили двох агентів РФ, які коригували удари окупантів по українських військових. За вказівками росіян вони об'їжджали місцевість та фіксували локації української артилерії.

Також повідомлялося, що адвокат з Дніпра виявився зрадником. Правоохоронці затримали його при спробі втечі за кордон. З'ясувалося, що він коригував удари росіян по місту.

прокуратура держзрада Луганська область
У Миколаєві судять чоловіка, який передавав дані ЗСУ через Telegram
29 січня 2025, 22:52
Україна наклала арешт на компанії російського олігарха, який фінансує російські ракети
29 січня 2025, 18:03
Українські підприємці закупили товар в "ДНР" на понад 50 мільйонів
28 січня 2025, 13:33
Всі новини »
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
На Хмельниччині через чоловік кинувся на жінку з сокирою через ревнощі
29 січня 2025, 23:40
У Миколаєві судять чоловіка, який передавав дані ЗСУ через Telegram
29 січня 2025, 22:52
Британська розвідка показала наслідки удару українських військових по російській нафтобазі
29 січня 2025, 22:44
Скільки в Україні залишилося вірян УПЦ МП: дані від соціологів
29 січня 2025, 22:42
Через відключення газу: на Київщині чоловік кинув коктейль молотова в газову службу
29 січня 2025, 22:31
Росія створює максимальні труднощі для повернення українців з окупації, – Лубінець
29 січня 2025, 22:21
Не заплатиш - не складеш іспит: у Сумській області освітян піймали на хабарі
29 січня 2025, 22:17
ДТП з п'ятьма авто: в аварії на Рівненщині постраждала вагітна жінка
29 січня 2025, 21:59
На Дніпропетровщині медики за хабар допомагали чоловікам отримати фіктивну інвалідність
29 січня 2025, 21:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »