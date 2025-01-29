На Луганщині інспектори СІЗО перейшли на бік ворога

Фото: прокуратура

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Оголошено про підозру в державній зраді двом молодшим інспекторам відділу режиму і охорони ДУ "Старобільський слідчий ізолятор". За даними правоохоронців, ці інспектори СІЗО ще в 2022 році перейшли на бік російських окупантів.

Під час "роботи" вони допомагають окупантам утримувати в СІЗО українців. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Донеччині викрили двох агентів РФ, які коригували удари окупантів по українських військових. За вказівками росіян вони об'їжджали місцевість та фіксували локації української артилерії.

Також повідомлялося, що адвокат з Дніпра виявився зрадником. Правоохоронці затримали його при спробі втечі за кордон. З'ясувалося, що він коригував удари росіян по місту.