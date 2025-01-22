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СБУ задержала еще двух агентов ФСБ в Донецкой области. Злоумышленники корректировали российские удары по украинским войскам, которые держат оборону на Краматорском и Новопавловском направлениях

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Вражескими приспешниками оказались двое местных жителей: 41-летняя медсестра и 56-летний водитель частной компании.

Фигуранты действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на общего куратора – кадрового сотрудника военной контрразведки ФСБ.

По его указаниям агенты объезжали местность и скрыто фиксировали локации укрепрайонов и боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы противника.

Кроме того, предатели "сливали" оккупантам маршруты движения колонн военной бронетехники Сил обороны в направлении передовой.

Служба безопасности своевременно уличила фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала.

Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны на обоих направлениях на восточном фронте.

Оба фигуранта были дистанционно завербованы российской спецслужбой через их знакомую – бывшую жительницу Краматорска, которая в 2022 году уехала в РФ. Там ее завербовала российская спецслужба и поручила сформировать агентурную сеть в прифронтовом городе.

Задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве был задержан адвокат, который вербовал агентов для российской разведки и защищал их в суде.