При попытке побега из Украины задержали адвоката из Днепра, он оказался российским корректировщиком

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СБУ задержали адвоката при попытке побега на пункте пропуска «Краковец», из-за которого он пытался уехать за границу. По данным следствия, он "сдавал" врагу локации складов ВСУ и корректировал удары по городу Днепр.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается, что задержанный является известным местным адвокатом.

В спецслужбе сообщили, что предатель скорректировал ракетные обстрелы противника по местной компании, что модернизирует и восстанавливает ударные и разведывательные дроны. Для нанесения максимального ущерба он передал ФСБ точные отметки расположения технологических цехов и складов хранения дронов.

Известно также, что по его координатам в декабре 2023 года россияне ударили стратегическими крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, в результате чего погибли шесть и были тяжело ранены 30 украинцев. Также от атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Также установлено, что подозреваемый разместил в одной из групп мессенджера уведомление, в котором оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части территории Украины.

Коммуникация агента с его российским куратором происходила из-за "связного", давнего знакомого фигуранта, оказавшегося так называемым "первым заместителем главы Красногвардейской районной администрации Крыма", работающего на фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – государственная измена и оправдывание вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве был задержан адвокат, который вербовал агентов для российской разведки и защищал их в суде.