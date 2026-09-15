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15 сентября 2026, 01:35

Григорий Решетник раскрыл, платят ли героям шоу "Холостяк"

15 сентября 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник рассказал о финансовой стороне проекта. Он объяснил, получают ли герои шоу гонорары

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам ведущего "Холостяка", главные герои шоу действительно получают гонорары. Какая именно сумма сейчас, он не знает. Григорий Решетник отметил, что это имеет смысл, ведь холостяк тратит на проект свое время и ставит основную работу на паузе. При этом участницы шоу не получают денег.

"Честно говоря, мне кажется, начиналось, может, с больших цифр, сейчас с меньших. И все зависит от холостяка, от его мотивации. Но какая-то финансовая составляющая все равно в этом есть, потому что человек тратит на проект месяца. Девушки абсолютно бесплатно", - говорит Григорий Решетник.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

Анастасия Половинкина впоследствии признавалась, был ли у нее все же интим на шоу с актером.

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