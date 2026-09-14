На Буковине мужчине обчистили карту, когда он искал работу

Фото: Национальная полиция

35-летний житель Буковины стал жертвой аферистов. Это случилось, когда он искал в интернете заработок

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В одном из мессенджеров аферист завладел деньгами мужчины, который искал подработку. Мужчина потерял 9 тысяч гривен. Эти деньги он перечислил на счет псевдоработодателя.

"Правоохранители подчеркивают: будьте внимательны и осмотрительны. Если неизвестный собеседник предлагает свою помощь или призывает передать деньги для дополнительного заработка, сразу проверьте информацию о пользователе и убедитесь в безопасности ваших дальнейших действий - это могут быть мошенники", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения, поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.