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14 сентября 2026, 22:51

Умер директор клиники репродуктологии Игорь Ильин, на которого в Киеве покушались

14 сентября 2026, 22:51
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Фото: Tamara Yuzko/Фейсбук
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В Киеве скончался директор Медицинского центра ИГР - Института генетики репродукции, акушер-гинеколог и репродуктолог Игорь Ильин. 3 сентября на него покушались в Святошинском районе столицы

О смерти врача сообщила его коллега, врач-репродуктолог из Черновцов Тамара Юзько, передает RegioNews

По ее словам, Ильин долгое время боролся с тяжелыми ранениями после нападения, однако скончался.

"Внезапная смерть унесла нашего коллегу — Игоря Евгеньевича Ильина. Директора Медицинского центра ИГР — Института генетики репродукции в Киеве. Известного акушера-гинеколога и репродуктолога, который столько добра сделал людям в этом мире. От нас ушел уникальный человек, выдающаяся фигура в медицинской среде Украины", — написала Юзько.

Она отметила, что во время покушения нападающий, по ее словам, выпустил у врача 20 пуль.

"Наш коллега долго боролся с тяжелыми ранами, но, наконец, проиграл этот свой последний бой", — подчеркнула врач.

Юзько также написала, что Ильин помог тысячам женщин стать матерями, а его профессиональный опыт и знания продолжат его ученики.

"Он навсегда останется в добрых делах, в памяти тех, кому подложил плечо, кому дал надежду и счастье. В воспоминаниях коллег, которые уважали и ценили его за искренность, неоценимую дружбу и щедрость делиться достижениями и опытом. отметила она.

Напомним, правоохранители сообщали, что в Святошинском районе мужчина в упор расстрелял директора столичной клиники репродуктологии. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

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