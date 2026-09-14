В Харькове женщина похитила у профессора более 3 миллионов

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В Харькове разоблачили женщину, которая помогла завладеть более 3,2 миллиона гривен. Эти деньги принадлежали украинскому ученому-металлургу

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Жертвой мошенничества оказался доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником СБУ. Незнакомец заявил, что профессор якобы произвел оплату товара на российском сайте. Под предлогом этого заявил, что по отношению к профессору должны провести "дистанционный обыск".

Мошенник убедил мужчину продемонстрировать деньги, которые тот хранил, и заверил, что их необходимо временно передать для проверки законности происхождения. В результате мужчина передал псевдо-правоохранителю 69 950 долларов США и 2 410 евро. Это более 3,2 миллионов гривен по официальному курсу НБУ.

Правоохранители разоблачили организатора схемы. Им оказался мужчина, находящийся за границей. Женщину он привлек к схеме, чтобы она забрала у профессора деньги. Теперь она получила подозрение.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения, поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.