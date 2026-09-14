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14 сентября 2026, 23:40

Удары РФ по логистике: будет в Украине дефицит

14 сентября 2026, 23:40
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Фото из открытых источников
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Ритейлеры готовят новые маршруты, чтобы не бросить украинцев без базовых товаров. Это стало необходимостью из-за ударов РФ по составам

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Эксперты отмечают, что недостатка в Украине нет. Однако есть ситуативное отсутствие товаров в магазинах. Это связано со сложностями доставки. При этом министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что украинский агросектор производит базовые продукты со значительным избытком, поэтому угроза тотального дефицита для украинских потребителей отсутствует.

"Сейчас логистика выстраивается так, чтобы автомобили двигались без стадии накопления, как это уже отработано на рынке топлива", – говорит министр.

Напомним, ранее россияне нанесли удар беспилотником по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Запорожье. В результате попадания дрона в здание торгового центра возник масштабный пожар площадью около 2000 кв. метров.

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