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15 сентября 2026, 00:35

Известный украинский актер погиб на фронте

15 сентября 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Стало известно о гибели известного украинского актера и музыканта. Уже во вторник, 15 сентября, состоится прощание

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Стало известно, что на фронте погиб актер и музыкант Константин Слободенюк. Ему было всего 43 года.

Детали смерти не сообщаются. Прощание состоится 15 сентября в 12.30 в Екатерининской церкви в Чернигове, откуда артист родом.

В Чернигове Константин Слободенюк работал в театре и филармонии. В частности, он известен зрителям по постановке "Тиловий Що?Денник", рассказывающей о начале полномасштабной войны. В мае 2014 артист мобилизовался. 2 года и 3 месяца он служил в армии.

Напомним, ранее на фронте погиб известный украинский актер Евгений Бушмакин. Его жена рассказала, что его мобилизовали прямо у дома.

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