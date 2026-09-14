Более 30 атак в день: на Днепропетровщине есть погибший и 7 раненых

Фото: полиция Днепропетровской области

В течение 14 сентября российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщила областная военная администрация, передает RegioNews .

В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения.

В Павлограде в результате атаки возник пожар, повреждены автомобили. Погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.

В Никопольщине русские войска били по Никополю, Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской общинах. Повреждены учебные заведения, предприятие, объекты инфраструктуры, многоквартирный и частный дома, а также автомобили. Один человек пострадал.

На Криворожье под ударом оказалась Зеленодольская община. Там повреждены объекты инфраструктуры и частный дом.

В Синельниковском районе русские войска нанесли удар по Маломихайловской общине.

Напомним, что в Херсонской области в результате российских атак 14 сентября погиб один человек, еще трое гражданских получили ранения.