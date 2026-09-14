21:50  14 сентября
Более 30 атак в день: на Днепропетровщине есть погибший и 7 раненых
19:45  14 сентября
Во Львовской области будут судить хакеров за кражу 610 тысяч аккаунтов Roblox и продажу в РФ
18:58  14 сентября
В Умани нашли тело мужчины, недавно приехавшего из Лондона
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2026, 21:50

Более 30 атак в день: на Днепропетровщине есть погибший и 7 раненых

14 сентября 2026, 21:50
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Днепропетровской области
Читайте також
українською мовою

В течение 14 сентября российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщила областная военная администрация, передает RegioNews .

В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения.

В Павлограде в результате атаки возник пожар, повреждены автомобили. Погиб один человек, еще шесть человек получили ранения.

В Никопольщине русские войска били по Никополю, Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской общинах. Повреждены учебные заведения, предприятие, объекты инфраструктуры, многоквартирный и частный дома, а также автомобили. Один человек пострадал.

На Криворожье под ударом оказалась Зеленодольская община. Там повреждены объекты инфраструктуры и частный дом.

В Синельниковском районе русские войска нанесли удар по Маломихайловской общине.

Напомним, что в Херсонской области в результате российских атак 14 сентября погиб один человек, еще трое гражданских получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погибшие нападение Днепропетровская область
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Умер директор клиники репродуктологии Игорь Ильин, на которого в Киеве покушались
14 сентября 2026, 22:51
В Днепре разоблачили мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии
14 сентября 2026, 22:19
РФ и Украина больше не будут атаковать энергетику друг друга – Трамп
14 сентября 2026, 21:35
В Киевской области велосипедиста сбили насмерть
14 сентября 2026, 21:15
В Киевской области разоблачили группировку на незаконной добыче сапропеля
14 сентября 2026, 21:12
Руководил оккупационной библиотекой и восхвалял приход РФ: херсонцу объявили подозрение
14 сентября 2026, 20:56
"Telegram-подозрения": Кривонос и Клименко резко ответили на заявления отстраненного генпрокурора
14 сентября 2026, 20:33
В Херсонской области из-за российских атак погиб человек и трое получили ранения
14 сентября 2026, 19:59
Во Львовской области будут судить хакеров за кражу 610 тысяч аккаунтов Roblox и продажу в РФ
14 сентября 2026, 19:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Вадим Денисенко
Все блоги »