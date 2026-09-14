Бензин в Украине космически дорожает: какие теперь цены на АЗС
Горючее в Украине продолжает стремительно расти. Средние цены на дизель двигаются к сотне
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 14 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 88,88 гривны за литр (+1,46 гривны);
- бензин А-95 – 85,01 гривны за литр (+1,05 гривны);
- бензин А-92 – 80,59 гривны за литр (+0,90 гривны);
- дизтопливо – 95,94 гривны за литр (+1,31 гривны);
- автогаз – 43,51 гривны за литр (+0,07 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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