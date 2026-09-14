Фото: Национальная полиция

В Киеве осудили мужчину, который насиловал психически больную падчерицу. Девушка забеременела от него

Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает RegioNews.

В августе 2024 года мужчину задержали. Мать 22-летней девушки узнала о беременности дочери. Вскоре 22-летняя девушка родила дочь. Впоследствии оказалось, что отцом младенца является отчим, который жил с семьей с 2019 года.

Мать 22-летней девушки часто оставляла ее вместе с мужем, чтобы он помогал присматривать за ней. У девушки психическая болезнь: она воспринимает реальность как ребенок 5-10 лет. Пользуясь ее состоянием, отчим вступал с ней в половые отношения.

На суде он пытался доказать, что у них была любовь, а мать девочки просто ревнует. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.