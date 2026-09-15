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15 вересня 2026, 01:35

Григорій Решетник розкрив, чи платять героям шоу "Холостяк"

15 вересня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетник розповів про фінансову сторону проєкта. Він пояснив, чи отримують герої шоу гонорари

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами ведучого "Холостяка", головні герої шоу дійсно отримують гонорари. Яка саме сума зараз, він не знає. Григорій Решетник зазначив, що це має сенс, адже "холостяк" витрачає на проєкт свій час та ставить основну роботу на паузі. При цьому учасниці шоу не отримують грошей.

"Чесно кажучи, мені здається починалось, може, з більших цифр, зараз з менших. І все залежить від холостяка, від його мотивації. Але якась фінансова складова все одно в цьому є, тому що людина витрачає на проєкт місяці. Дівчата абсолютно безкоштовно", - каже Григорій Решетник.

Нагадаємо, раніше герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк відверто розповів, як насправді відбувались зйомки шоу. За його словами, він радився з продюсерами, бо йому було все одно, хто з дівчат піде з проєкту перед фіналом.

Анастасія Половінкіна згодом зізнавалась, чи був у неї все ж інтим на шоу з актором.

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