05 января 2026, 16:45

Цымбалюк признался: решение в "Холостяке" принимал вместе с продюсерами

05 января 2026, 16:45
Фото: из открытых источников
Главный герой шоу "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк, откровенно рассказал о своем опыте участия в проекте и признался, что не почувствовал настоящей эмоциональной связи ни с одной из участниц

Об этом он рассказал в интервью Еве Коршик, передает RegioNews.

По словам актера, на финальном этапе шоу ему было безразлично, кто именно покинет проект, поэтому он обратился за советом к продюсерам.

"Я не почувствовал, что может с кем-нибудь сложиться метч на проекте. И когда собралась тройка девушек, с которыми более или менее складывалось общение…, то мы с продюсерами сели, и я говорю: "Вы здесь опытные люди, посоветуйте мне", потому что мне абсолютно все равно, кто следующим должен покинуть проект. Вот так было, понимаешь", – рассказал он.

Цымбалюк отметил, что не видел смысла создавать иллюзию перспективных отношений и давать участницам обещания, которых сам не испытывал. Он назвал участие в шоу "капсульной историей", которая не переросла во что-то большее.

После завершения проекта актер поддерживал лишь непродолжительную переписку с победительницей – Надин. Впоследствии он предложил ей не тратить время друг на друга, поскольку не видел развития этих отношений. По словам Цымбалюка, они пришли к взаимному согласию, что продолжение общения не имеет смысла.

Победительница романтического шоу "Холостяк"-14, модель Надин Головчук

Также актер признался, что согласился на участие в шоу за гонорар, сопоставимый с оплатой съемок в кино. В то же время, после выхода проекта, его гонорары за съемки в фильмах и рекламе выросли.

Справка: "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, которое появилось в марте 2011 года на украинском телевидении. Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", который кроме Украины также адаптирован во многих других странах мира.

Напомним, ранее актер признался, что на групповых свиданиях в шоу "Холостяк" ему бывает неудобно и "напряжно", ведь девушки часто не могут полностью раскрыться, а атмосфера становится напряженной.

30 декабря 2025
