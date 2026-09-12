Повар Евгений Клопотенко признался, планируют ли они с женой детей

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Шеф-повар Евгений Клопотенко ранее говорил, что не желает брака. Однако все изменилось, когда он встретил Екатерину, и они все же женились. Теперь он объяснил, хочет ли детей

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Предложение руки и сердца удивило Екатерину. Она рассказала, что в тот момент они с Евгением просто шинковали капусту, чтобы заквасить на зиму, и тогда он протянул ей кольцо.

Однако, что касается детей, то пока пара еще четких планов не имеет.

"Мы не все успеваем решить. Все в процессе", – говорит Евгений Клопотенко.

Клопотенко часто говорит о том, что кулинария доставляет ему удовольствие. Он рассказал, кто готовит в его браке.