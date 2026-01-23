22:31  23 января
23 января 2026, 23:55

"Это не телевизионная история": звезда "Холостяка" призналась, был ли у нее на шоу интим с Тарасом Цымбалюком

23 января 2026, 23:55
Фото из открытых источников
В соцсетях после финала "Холостяка" ходили слухи, что на проекте был интим. Финалистка шоу рассказала, что на самом деле происходило, когда камеры выключались

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину, передает RegioNews.

По словам Анастасии Половинкиной, на шоу у нее не было интима с Тарасом Цымбалюком. По ее словам, когда камеры выключались и оставались наедине, это были разговоры о жизни и обо всем, чем они не хотели бы делиться публично.

"Как мы говорили с Тарасом - "не телевизионная история". Говорили о жизни, о ценностях, о друзьях, кто как отдыхает. Все то, что мы не хотели говорить на камеру или что не хотели, чтобы слышала команда. Пили, общались, смеялись", - говорит Анастасия.

После шоу, по ее словам, она виделась с актером в Буковеле, но каждый увидел в своей компании. Анастасия также добавила, что чувства к нему у нее исчезли примерно через месяц, а между ними остались дружеские отношения.

"Мы виделись. Мы общаемся по теме, что-то комментируем в Instagram друг другу. Общаемся в телефонном режиме просто, как люди, прошедшие какой-то путь за эти три месяца", - говорит Анастасия.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

