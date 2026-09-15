Ведущий Тимур Мирошнниченко признался, сколько он зарабатывает

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Ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, из чего складывается его прибыль. По его словам, у него среднестатистическая зарплата

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews .

Тимур Мирошниченко рассказал, что он работает как физическое лицо предприниматель. Он отметил, что является постоянным ведущим Суспільного. По его словам, он получает "среднестатистическую рыночную заработную плату".

"Там рыночная зарплата среднестатистическая", – говорит ведущий.

Журналисты узнали, что у Суспільного нет одной фиксированной зарплаты для всех ведущих. Зарплата ведущих программ может варьироваться от 26 200–71 700 гривен в месяц, а вот у ведущих — от 36 000 до 305 500 гривен в месяц до уплаты налогов.

Напомним, ранее мужчина актрисы Наталья Денисенко рассказал, сколько он зарабатывает. По его словам, сумма может отличаться ежемесячно.