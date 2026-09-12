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12 сентября 2026, 01:35

Певица Kola объяснила, почему любит ходить по дому голой

12 сентября 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Певица Kola рассказала, что уже два года тренируется и питается по графику. По ее словам, это повлияло на внутреннее состояние и физическую форму

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews .

По словам певицы, благодаря тренировкам и правильному питанию она чувствует другую энергию. Kola отметила, что это чувствует даже на сцене.

"У меня появилась интеллигентная обольстительность в каждом выступлении, и мне это очень нравится", - говорит артистка.

Kola призналась, что теперь ее любимой привычкой стало ходить по квартире голой.

"Я раньше никогда не ходила голой по квартире. Сегодня – это мое любимое, потому что я смотрю на себя и понимаю: "Боже, какая же я красивая!". Это действительно очень помогает женщине быть раскрепощенной", - говорит Kola.

Справка . Kola осенью 2023 призналась, что тайно вышла замуж. О своем любимом она в интервью не говорит много. Однако известно, что его зовут Вячеслав и гражданин Израиля. По словам артистки, они впервые встретились летом 2022, когда она готовила благотворительное выступление в Израиле.

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