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14 сентября 2026, 22:19

В Днепре разоблачили мужчину, которого подозревают в распространении детской порнографии

14 сентября 2026, 22:19
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре полицейские миграционной полиции разоблачили мужчину, которого подозревают в распространении видеоматериалов с признаками детской порнографии

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным стражей порядка, он публиковал запрещенный контент в открытой группе в Telegram и получал оплату за доступ к нему.

По данным следствия, фигурант предоставлял для оплаты реквизиты банковских карт, оформленных на его имя.

9 сентября полицейские управления миграционной полиции совместно со следователями Следственного управления ГУНП в Днепропетровской области провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины. Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры.

В ходе обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, которая, по данным полиции, имеет доказательное значение в уголовном производстве.

Мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Одессе суд по ходатайству прокуратуры избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог для 31-летней женщины и ее сожителя. Их подозревают в создании и хранении материалов детской порнографии.

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