21:47  30 января
Стало известно, сколько многоэтажек Киева до сих пор без тепла
18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
30 января 2026, 23:35

Дизайнер Андре Тан показал свой магазин, разрушенный российским обстрелом

30 января 2026, 23:35
Фото из открытых источников
В начале полномасштабной войны магазин Андре Тана в Херсоне был разграблен. Теперь магазин уже полностью уничтожен

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам модельера, когда Херсон был оккупирован, россияне полностью разграбили его магазин. Сейчас заведение было закрыто, и ждали время, когда снова можно будет открыть дверь для клиентов. Однако 28 января магазин был уничтожен.

"Очень больно, потому что это никогда не было просто бизнесом, это всегда было о людях. О тех, для кого мы создавали красоту, смыслы, вдохновение. О команде, которая день за днем вкладывала в это дело свою душу. Но у меня есть понимание - они не заберут главного! Не заберут талант.

Напомним, ранее актриса Слава Красовская рассказала , что вражеский снаряд попал по многоквартирному дому, где она проживает. С актрисой все хорошо, ее квартира тоже не пострадала. Однако часть здания разрушена.

"Мы прекрасно это понимали и все видели": фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал, что ему не нравится в шоу-бизнесе
29 января 2026, 21:35
Певица Надя Дорофеева призналась, что она иногда мечтает изменить в себе
28 января 2026, 01:55
"Они меня должны искать": актриса Анна Саливанчук рассказала, где у мужчин есть шанс с ней познакомиться
28 января 2026, 01:35
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Что будет, если путин победит
30 января 2026, 23:55
Цены на огурцы в Украине растут: эксперты объяснили, почему ценники меняются
30 января 2026, 23:50
В Киеве на объекте критической инфраструктуры скончался работник
30 января 2026, 23:20
Украинский шахматист обыграл американца и вплотную приблизился к группе лидеров
30 января 2026, 22:57
Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко сделала первую пластическую операцию
30 января 2026, 22:35
Жену Анатолия Анатолича оштрафовала полиция – почему он хочет идти в суд
30 января 2026, 21:35
Из-за сильного ветра и ледяного дождя ограничено движение транспорта в Киевской, Полтавской и Харьковской областях
30 января 2026, 21:26
Культовая актриса Кэтрин О'Хара, известная как мама из "Один дома", умерла в 71 год
30 января 2026, 21:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
