Дизайнер Андре Тан показал свой магазин, разрушенный российским обстрелом

Фото из открытых источников

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам модельера, когда Херсон был оккупирован, россияне полностью разграбили его магазин. Сейчас заведение было закрыто, и ждали время, когда снова можно будет открыть дверь для клиентов. Однако 28 января магазин был уничтожен.

"Очень больно, потому что это никогда не было просто бизнесом, это всегда было о людях. О тех, для кого мы создавали красоту, смыслы, вдохновение. О команде, которая день за днем вкладывала в это дело свою душу. Но у меня есть понимание - они не заберут главного! Не заберут талант.

Напомним, ранее актриса Слава Красовская рассказала , что вражеский снаряд попал по многоквартирному дому, где она проживает. С актрисой все хорошо, ее квартира тоже не пострадала. Однако часть здания разрушена.