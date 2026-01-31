21:47  30 января
Стало известно, сколько многоэтажек Киева до сих пор без тепла
18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
31 января 2026, 00:35

"Он даже не запоминал": звезда "Холостяка" рассказала, каким на самом деле был Тарас Цымбалюк на шоу

31 января 2026, 00:35
Фото из открытых источников
Врач-косметологиня Оксана Шанюк призналась, что шла на Холостяк, чтобы встретить мужчину мечты. Она рассказала, почему еще во время шоу начала терять интерес к Тарасу Цымбалюку

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Оксана Шанюк рассказала, что сначала она была уверена, что у нее с Тарасом Цимбалюком общие ценности и чувство юмора. Актер много говорил о семье и серьезных отношениях, и это ей нравилось. Однако впоследствии она заметила, что часто закрывается в себе. По словам девушки, она стала сомневаться, где он настоящий, а где просто играет роль.

"У меня было ощущение, что не всегда он делает то, что чувствует. На одном свидании мы говорили на одну тему - на следующем свидании он спросил то же самое. Он даже не запоминал. Я понимаю, что нас много... но все равно как женщине это немного обидно, особенно, когда вы говорите на важные темы, в частности о семье", - говорит.

По ее словам, именно из-за чувства игры она еще во время шоу начала эмоционально удаляться от Цымбалюка.

Напомним, ранее герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк откровенно рассказал, как на самом деле проходили съемки шоу. По его словам, он совещался с продюсерами, потому что ему было все равно, кто из девушек уйдет из проекта перед финалом.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
