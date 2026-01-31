"Он даже не запоминал": звезда "Холостяка" рассказала, каким на самом деле был Тарас Цымбалюк на шоу

Фото из открытых источников

Врач-косметологиня Оксана Шанюк призналась, что шла на Холостяк, чтобы встретить мужчину мечты. Она рассказала, почему еще во время шоу начала терять интерес к Тарасу Цымбалюку

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Оксана Шанюк рассказала, что сначала она была уверена, что у нее с Тарасом Цимбалюком общие ценности и чувство юмора. Актер много говорил о семье и серьезных отношениях, и это ей нравилось. Однако впоследствии она заметила, что часто закрывается в себе. По словам девушки, она стала сомневаться, где он настоящий, а где просто играет роль.

"У меня было ощущение, что не всегда он делает то, что чувствует. На одном свидании мы говорили на одну тему - на следующем свидании он спросил то же самое. Он даже не запоминал. Я понимаю, что нас много... но все равно как женщине это немного обидно, особенно, когда вы говорите на важные темы, в частности о семье", - говорит.

По ее словам, именно из-за чувства игры она еще во время шоу начала эмоционально удаляться от Цымбалюка.

