30 січня 2026, 23:35

Дизайнер Андре Тан показав свій магазин, який зруйновано російським обстрілом

30 січня 2026, 23:35
Фото з відкритих джерел
На початку повномасштабної війни магазин Андре Тана в Херсоні було розграбовано. Тепер магазин уже повністю знищено

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами модельєра, коли Херсон був окупований, росіяни повністю розграбували його магазин. Зараз заклад було зачинено, і чекали час, коли знову можна буде відкрити двері для клієнтів. Проте 28 січня магазин було знищено.

"Дуже боляче, бо це ніколи не було просто бізнесом, це завжди було про людей. Про тих, для кого ми створювали красу, сенси, натхнення. Про команду, яка день за днем вкладала в цю справу свою душу. Але в мене є розуміння — вони не заберуть головного! Не заберуть талант. Не заберуть силу. Не заберуть наші міста! Ми не дозволимо", - каже Андре Тан.

Нагадаємо, раніше акторка Слава Красовська розповіла, що ворожий снаряд поцілив по багатоквартирному будинку, де вона мешкає. З акторкою все гаразд, її квартира також не постраждала. Проте частина будівлі зруйнована.

