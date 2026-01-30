Дизайнер Андре Тан показав свій магазин, який зруйновано російським обстрілом

Фото з відкритих джерел

За словами модельєра, коли Херсон був окупований, росіяни повністю розграбували його магазин. Зараз заклад було зачинено, і чекали час, коли знову можна буде відкрити двері для клієнтів. Проте 28 січня магазин було знищено.

"Дуже боляче, бо це ніколи не було просто бізнесом, це завжди було про людей. Про тих, для кого ми створювали красу, сенси, натхнення. Про команду, яка день за днем вкладала в цю справу свою душу. Але в мене є розуміння — вони не заберуть головного! Не заберуть талант. Не заберуть силу. Не заберуть наші міста! Ми не дозволимо", - каже Андре Тан.

