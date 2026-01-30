21:47  30 января
Стало известно, сколько многоэтажек Киева до сих пор без тепла
18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
30 января 2026, 23:55

Что будет, если путин победит

30 января 2026, 23:55
Экономист. Моделировочная статья-фантазия на тему: а что будет, если путин победит
иллюстративное фото: из открытых источников
Отрывки:

…Война и мир сейчас зависят от капризов нескольких тщеславных старцев.

…Путин решительно настроен добавить квадратные мили к территории России, независимо от того, сколько россиян погибнет или обеднеет в процессе.

…Вторгнется ли Китай на Тайвань, зависит от Си Цзиньпина, который стремится почтить память своего отца, когда-то отвечавшего за возвращение острова.

…Трамп наименее предсказуем и использует военную силу, чтобы дать кратковременный заряд дофамина своему эго.

…Многие на Западе устали от войны в Украине. Предоставление пути того, чего он хочет, может принести мир.

…Представим: Америка заставляет Украину пойти на суровое перемирие, а россия оккупирует 1\5 часть Украины. Путин объявляет победу. Популисты в Европе упрекают либеральных "военных подстрекателей" за то, что они щедро поддерживают Украину, безосновательно продолжая боевые действия и истощая казны Европы.

…Америка резко сокращает количество войск в Европе и передислоцирует их в Азию.

…Путин уходит в отставку и назначает своим преемником молодого технократа. Тот говорит о потеплении с Западом. Однако пути не исчезают с арены. Он возглавляет "Фонд Новой России".

…В оккупированных частях Украины "новая" россия ведет себя так же, как и старая: массово заселяют российских переселенцев, а украинцев, которые отказываются подчиняться, отправляют в лагеря.

…2 млн беженцев бегут из страны. Проукраинские партизаны регулярно атакуют полицейские участки, что провоцирует оккупантов на жестокие репрессии против гражданского населения.

…В уцелевших частях Украины назревает конфликт. Экономика приходит в упадок. Политика становится грязнее. Зеленские выборы проигрывает.

…Россия разрабатывает планы подрыва НАТО без фактического начала конфронтации, в которой Россия может проиграть.

…Лидеры НАТО должны убедить, что цели россии ограничены, чтобы уменьшить их мотивацию к решительному ответу.

…Кремль начинает с отвлекающих маневров вдали от границ: русские наемники в Мали под дулом оружия собирают крестьян и сажают их на лодки в Европу.

…Испугнувшись тем, что очередной кризис беженцев усилит позиции ультраправых, европейские лидеры отправляют военные корабли в Средиземное море, ослабляя оборону НАТО в Балтийском регионе.

…Китай любезно захватывает спорный риф в Южно-Китайском море.

…Россия захватывает эстонский город Нарва, жителей которого в основном говорят по-русски.

…Россия объясняет это защитой русскоязычных и блефует ядерным оружием.

…Президент США отказывается рисковать Третьей Мировой из-за небольшого эстонского города.

…К 2030 году Россия объединится с Беларусью под руководством одного президента. Несложно догадаться, кто это.

…Си Цзиньпин радуется, что Америка не будет поддерживать своих союзников.

…Это только версия.

Путин РФ война политика
