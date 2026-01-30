21:47  30 января
30 января 2026, 23:50

Цены на огурцы в Украине растут: эксперты объяснили, почему ценники меняются

30 января 2026, 23:50
Фото: Иллюстративное
В Украине из-за стабильного спроса, но существенное сокращение предложения цена на огурцы продолжает расти. Эксперты объяснили, что сейчас происходит со стоимостью

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Специалисты отметили, что сейчас немногие украинские комбинаты продают тепличные овощи. Основное предложение на внутреннем рынке составляют импортные производства. В основном это Турция.

Что касается огурцов, на 19 января украинские продавцы предлагают к продаже огурцы в диапазоне 120-150 гривен за килограмм. Это в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе. Удорожание участников рынка объясняют с ростом цен в Турции, откуда огурцы попадают на полки украинских магазинов.

"Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте – это временное явление. Они не исключают, что уже на следующей неделе ситуация в сегменте тепличного огурца стабилизируется после того, как нормализуются поставки турецкой продукции", - добавили специалисты.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.

27 января 2026
