Украинский шахматист обыграл американца и вплотную приблизился к группе лидеров

иллюстративное фото: из открытых источников

Василий Иванчук победил Энди Вудворда и вплотную приблизился к группе лидеров на Tata Steel Chess

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.

Украинский гроссмейстер победил своего американского соперника, заставив сдаться уже на 37-м ходу.

Теперь у украинца семь очков и только на один зачетный балл отстает от лидера Группы Претендентов Айдина Сулейманлы.

В 12 и 13 кругах Иванчук будет играть против перспективного аргентинца Фаустино Оро и представителя Испании Даниила Юффа.

Напомним, шахматистка из Львова получила серебро чемпионата мира по скорым шахматам. Речь идет об Анне Музычук.