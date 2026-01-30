Украинский шахматист обыграл американца и вплотную приблизился к группе лидеров
Василий Иванчук победил Энди Вудворда и вплотную приблизился к группе лидеров на Tata Steel Chess
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.
Украинский гроссмейстер победил своего американского соперника, заставив сдаться уже на 37-м ходу.
Теперь у украинца семь очков и только на один зачетный балл отстает от лидера Группы Претендентов Айдина Сулейманлы.
В 12 и 13 кругах Иванчук будет играть против перспективного аргентинца Фаустино Оро и представителя Испании Даниила Юффа.
Напомним, шахматистка из Львова получила серебро чемпионата мира по скорым шахматам. Речь идет об Анне Музычук.
Сборная Украины по футзалу вышла в четвертьфинал Евро-2026Все новости »
28 января 2026, 22:55Украинская биатлонистка завоевала "золото" на чемпионате Европы-2026
28 января 2026, 21:55
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Что будет, если путин победит
30 января 2026, 23:55Цены на огурцы в Украине растут: эксперты объяснили, почему ценники меняются
30 января 2026, 23:50Дизайнер Андре Тан показал свой магазин, разрушенный российским обстрелом
30 января 2026, 23:35В Киеве на объекте критической инфраструктуры скончался работник
30 января 2026, 23:20Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко сделала первую пластическую операцию
30 января 2026, 22:35Стало известно, сколько многоэтажек Киева до сих пор без тепла
30 января 2026, 21:47Жену Анатолия Анатолича оштрафовала полиция – почему он хочет идти в суд
30 января 2026, 21:35Из-за сильного ветра и ледяного дождя ограничено движение транспорта в Киевской, Полтавской и Харьковской областях
30 января 2026, 21:26Культовая актриса Кэтрин О'Хара, известная как мама из "Один дома", умерла в 71 год
30 января 2026, 21:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе