21:47  30 января
Стало известно, сколько многоэтажек Киева до сих пор без тепла
18:39  30 января
В Украину идут морозы до -28 градусов
17:58  30 января
Топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей
UA | RU
UA | RU
30 января 2026, 22:57

Украинский шахматист обыграл американца и вплотную приблизился к группе лидеров

30 января 2026, 22:57
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Василий Иванчук победил Энди Вудворда и вплотную приблизился к группе лидеров на Tata Steel Chess

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.

Украинский гроссмейстер победил своего американского соперника, заставив сдаться уже на 37-м ходу.

Теперь у украинца семь очков и только на один зачетный балл отстает от лидера Группы Претендентов Айдина Сулейманлы.

В 12 и 13 кругах Иванчук будет играть против перспективного аргентинца Фаустино Оро и представителя Испании Даниила Юффа.

Напомним, шахматистка из Львова получила серебро чемпионата мира по скорым шахматам. Речь идет об Анне Музычук.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шахматы спорт Украина Василий Иванчук
Сборная Украины по футзалу вышла в четвертьфинал Евро-2026
28 января 2026, 22:55
Украинская биатлонистка завоевала "золото" на чемпионате Европы-2026
28 января 2026, 21:55
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Что будет, если путин победит
30 января 2026, 23:55
Цены на огурцы в Украине растут: эксперты объяснили, почему ценники меняются
30 января 2026, 23:50
Дизайнер Андре Тан показал свой магазин, разрушенный российским обстрелом
30 января 2026, 23:35
В Киеве на объекте критической инфраструктуры скончался работник
30 января 2026, 23:20
Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко сделала первую пластическую операцию
30 января 2026, 22:35
Стало известно, сколько многоэтажек Киева до сих пор без тепла
30 января 2026, 21:47
Жену Анатолия Анатолича оштрафовала полиция – почему он хочет идти в суд
30 января 2026, 21:35
Из-за сильного ветра и ледяного дождя ограничено движение транспорта в Киевской, Полтавской и Харьковской областях
30 января 2026, 21:26
Культовая актриса Кэтрин О'Хара, известная как мама из "Один дома", умерла в 71 год
30 января 2026, 21:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »