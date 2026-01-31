Нацотбор Украины на Евровидение: назвали имена звездных жюри
В "Суспільне" назвали имена экспертов, которые будут оценивать участников Национального отбора на Евровидение. В этом году формат судейской панели изменился
Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews .
В состав жюри вошли пятеро представителей музыкальной и креативной индустрии. Среди них:
- Певица и победительница Евровидения-2004 Руслана;
- Певица и "бронзовая" финалистка Евровидения-2013 Злата Огневич;
- Продюсер и композитор Евгений Филатов;
- Генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов;
- Режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Напомним, что 70-й песенный конкурс Евровидения пройдет в Вене. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая. Гранд-финал будут проходить 16 мая. 7 февраля путем голосования жюри и зрителей украинцы изберут своего представителя. Полный список претендентов недавно уже известен.
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Я мужу говорю: "Давай напишем завещание": певица Светлана Тарабарова рассказала, как составляет "запасной план"
31 января 2026, 01:55Известный украинский актер мобилизовался в ВСУ
31 января 2026, 01:35"Он даже не запоминал": звезда "Холостяка" рассказала, каким на самом деле был Тарас Цымбалюк на шоу
31 января 2026, 00:35Что будет, если путин победит
30 января 2026, 23:55Цены на огурцы в Украине растут: эксперты объяснили, почему ценники меняются
30 января 2026, 23:50Дизайнер Андре Тан показал свой магазин, разрушенный российским обстрелом
30 января 2026, 23:35В Киеве на объекте критической инфраструктуры скончался работник
30 января 2026, 23:20Украинский шахматист обыграл американца и вплотную приблизился к группе лидеров
30 января 2026, 22:57Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко сделала первую пластическую операцию
30 января 2026, 22:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе