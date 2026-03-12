09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
08:43  12 марта
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
08:21  12 марта
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 08:43

В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими

12 марта 2026, 08:43
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Суд приговорил водителя DAF к смертельной аварии в октябре 2024 года возле села Писаревка Винницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика во время маневра пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом Renault.

В результате удара водитель Renault и пятеро его пассажиров погибли на месте. Среди жертв – двое несовершеннолетних парней.

Суд признал 37-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, вечером 7 марта в Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девушку. Ребенок получил тяжелые травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область суд авария происшествия ДТП погибшие грузовик приговор
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 09:52
Для окончания войны США должны давить на Россию, а не на меня, – Зеленский
12 марта 2026, 09:44
СБУ проводит обыски в городском совете Львова: что известно
12 марта 2026, 09:35
В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину
12 марта 2026, 09:28
РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА: как отработала ПВО
12 марта 2026, 09:16
В Черниговской области будут судить 19-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки и убийство ее матери
12 марта 2026, 08:57
ГСЧС ликвидировала последствия пожара после атаки вражеского дрона в Черниговской области
12 марта 2026, 08:53
Почти 2,5 тысячи литров топлива списали на бумаге: на Прикарпатье будут судить супругов
12 марта 2026, 08:40
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
12 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »