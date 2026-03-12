Фото: полиция

Суд приговорил водителя DAF к смертельной аварии в октябре 2024 года возле села Писаревка Винницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика во время маневра пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с микроавтобусом Renault.

В результате удара водитель Renault и пятеро его пассажиров погибли на месте. Среди жертв – двое несовершеннолетних парней.

Суд признал 37-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Напомним, вечером 7 марта в Сумской области пьяный работник лесхоза на служебном авто сбил 15-летнюю девушку. Ребенок получил тяжелые травмы.