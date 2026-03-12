08:43  12 марта
В Черниговской области будут судить 19-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки и убийство ее матери

Фото: полиция
В суд направили обвинительный акт в отношении 19-летнего юноши, обвиняемого в изнасиловании девочки и убийстве ее матери

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2025 года обвиняемый заманил 13-летнюю девочку на крышу недостроя, где изнасиловал ее. Во время следующей встречи он снова совершил по отношению к ней действия сексуального характера и снимал это на телефон.

Вскоре про эти события узнала мать девочки. Между ней и юношей возник конфликт. После этого парень в балаклаве ворвался в квартиру семьи и нанес женщине многочисленные удары ножом. Нападение произошло на глазах ее несовершеннолетнего сына.

На крики и шум в квартиру прибежал сосед. Однако нападающий, пытаясь избежать разоблачения, выбежал из дома и нанес мужчине два ножевых удара, после чего скрылся. Потерпевшего госпитализировали.

Правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас он находится под стражей.

Парня будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса (за умышленное убийство, покушение на убийство и изнасилование малолетней, изготовление детской порнографии).

Напомним, житель Хмельнитчины проведет оставшуюся жизнь за решеткой за сексуальное насилие над ребенком – он насиловал дочь с пяти лет.

