12 марта 2026, 08:21

В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине

12 марта 2026, 08:21
Фото: Национальная полиция
В Борисполе 29-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из пистолета

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Об инциденте сообщили работники торгового заведения.

На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина зашел в один из магазинов города и, ожидая обслуживания, достал пистолет, нацелился в сторону полок с алкогольными напитками и произвел выстрел.

После этого он вышел на улицу и произвел еще несколько выстрелов на территории возле магазина. Затем мужчина вернулся в помещение заведения и во время разговора с работниками демонстративно положил пистолет на прилавок.

В этот момент в магазин вошел посетитель вместе с семьей. Увидев мужчину с оружием, он немедленно вывел его из помещения.

Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковске правоохранители задержали местного жителя, который во время конфликта с группой мужчин произвел выстрелы из стартового пистолета. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 09:52
Для окончания войны США должны давить на Россию, а не на меня, – Зеленский
12 марта 2026, 09:44
СБУ проводит обыски в городском совете Львова: что известно
12 марта 2026, 09:35
В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину
12 марта 2026, 09:28
РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА: как отработала ПВО
12 марта 2026, 09:16
В Черниговской области будут судить 19-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки и убийство ее матери
12 марта 2026, 08:57
ГСЧС ликвидировала последствия пожара после атаки вражеского дрона в Черниговской области
12 марта 2026, 08:53
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
12 марта 2026, 08:43
Почти 2,5 тысячи литров топлива списали на бумаге: на Прикарпатье будут судить супругов
12 марта 2026, 08:40
