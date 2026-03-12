В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине

Фото: Национальная полиция

В Борисполе 29-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из пистолета

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Об инциденте сообщили работники торгового заведения.

На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина зашел в один из магазинов города и, ожидая обслуживания, достал пистолет, нацелился в сторону полок с алкогольными напитками и произвел выстрел.

После этого он вышел на улицу и произвел еще несколько выстрелов на территории возле магазина. Затем мужчина вернулся в помещение заведения и во время разговора с работниками демонстративно положил пистолет на прилавок.

В этот момент в магазин вошел посетитель вместе с семьей. Увидев мужчину с оружием, он немедленно вывел его из помещения.

Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковске правоохранители задержали местного жителя, который во время конфликта с группой мужчин произвел выстрелы из стартового пистолета. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.