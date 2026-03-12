Бомба в кастрюле и военная форма для маскировки: СБУ предотвратила теракт в центре Ровно
Служба безопасности предотвратила новую попытку россиян совершить теракт в Ровно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Российского агента задержали "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу возле кофейни в центральном парке города, а затем пытался скрыться с места происшествия.
По данным следствия, задачу россиян выполнял наркозависимый житель Житомира. Российские спецслужбы завербовали его через Telegram-канал, где тот искал "деньги на дозу". Для выполнения теракта мужчина приехал в Ровно, арендовал квартиру, где по инструкции врага самостоятельно произвел взрывчатку.
Бомбу фигурант замаскировал в кастрюле, добавив гайки для усиления поражения.
Взорвать устройство россияне планировали дистанционно – с помощью звонка на мобильный телефон, примотанный к бомбе.
Направляясь на место запланированного теракта, фигурант надел для конспирации военную форму.
Во время обыска у злоумышленника изъяли смартфон с доказательсвами работы на врага.
Фигуранту объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
