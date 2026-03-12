Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Российского агента задержали "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу возле кофейни в центральном парке города, а затем пытался скрыться с места происшествия.

По данным следствия, задачу россиян выполнял наркозависимый житель Житомира. Российские спецслужбы завербовали его через Telegram-канал, где тот искал "деньги на дозу". Для выполнения теракта мужчина приехал в Ровно, арендовал квартиру, где по инструкции врага самостоятельно произвел взрывчатку.

Бомбу фигурант замаскировал в кастрюле, добавив гайки для усиления поражения.

Взорвать устройство россияне планировали дистанционно – с помощью звонка на мобильный телефон, примотанный к бомбе.

Направляясь на место запланированного теракта, фигурант надел для конспирации военную форму.

Во время обыска у злоумышленника изъяли смартфон с доказательсвами работы на врага.

Фигуранту объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова. Задержали 16-летнего агента российской военной разведки, который готовил взрыв в многоэтажном доме.