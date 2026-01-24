На Киевщине столкнулись два грузовика: один водитель погиб, другой – в больнице

Фото: ГСЧС

ДТП произошло утром 24 января на кольцевой дороге возле села Калиновка, что на Броварщине

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столкнулись два грузовика Scania и Volvo. В результате удара в фуре Scania вспыхнул моторный отсек. Спасатели, прибывшие по вызову, потушили пожар.

Также сотрудники ГСЧС с помощью специнструментов деблокировали из поврежденных кабин погибшего 60-летнего водителя Scania, а также травмированного 56-летнего водителя Volvo.

Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 24 января на Харьковщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Погиб двухмесячный ребенок, пострадала 24-летняя женщина и 4-летний ребенок.