На Киевщине столкнулись два грузовика: один водитель погиб, другой – в больнице

На Киевщине столкнулись два грузовика: возник пожар, есть погибший и травмированный
ДТП произошло утром 24 января на кольцевой дороге возле села Калиновка, что на Броварщине
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Столкнулись два грузовика Scania и Volvo. В результате удара в фуре Scania вспыхнул моторный отсек. Спасатели, прибывшие по вызову, потушили пожар.
Также сотрудники ГСЧС с помощью специнструментов деблокировали из поврежденных кабин погибшего 60-летнего водителя Scania, а также травмированного 56-летнего водителя Volvo.
Причины ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, утром 24 января на Харьковщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Погиб двухмесячный ребенок, пострадала 24-летняя женщина и 4-летний ребенок.
