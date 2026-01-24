На Киевщине столкнулись два грузовика: один водитель погиб, другой – в больнице

12:53  24 января
24 января 2026, 19:05

На Киевщине столкнулись два грузовика: возник пожар, есть погибший и травмированный

24 января 2026, 19:05
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло утром 24 января на кольцевой дороге возле села Калиновка, что на Броварщине

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столкнулись два грузовика Scania и Volvo. В результате удара в фуре Scania вспыхнул моторный отсек. Спасатели, прибывшие по вызову, потушили пожар.

Также сотрудники ГСЧС с помощью специнструментов деблокировали из поврежденных кабин погибшего 60-летнего водителя Scania, а также травмированного 56-летнего водителя Volvo.

Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 24 января на Харьковщине автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Погиб двухмесячный ребенок, пострадала 24-летняя женщина и 4-летний ребенок.

