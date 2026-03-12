09:52  12 марта
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
08:43  12 марта
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
08:21  12 марта
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 09:44

Для окончания войны США должны давить на Россию, а не на меня, – Зеленский

12 марта 2026, 09:44
Читайте також українською мовою
Фото: AP/Alex Brandon
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты могут помочь Украине завершить войну, но для этого, по его словам, следует больше давить на Российскую Федерацию, а не лично лично

Об этом он сказал в интервью Politico, передает RegioNews.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает переговоры, и влияние бывшего президента США Дональда Трампа в этих процессах является ключевым. Он добавил, что американское давление должно быть направлено на Россию.

"Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", – сказал глава государства.

Эти комментарии появились через неделю после того, как Трамп выразил новое разочарование Зеленским, заявив, что лидер Украины должен "взяться за дело" и заключить соглашение. Трамп также отметил, что считает президента РФ Владимира Путина готовым к переговорам.

По словам Зеленского, переговоры с посланниками Трампа в декабре показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, которая может стать основой мирного соглашения, однако детали этих гарантий неизвестны.

"Президент Трамп спросил меня: "Вы верите, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее НАТО?" Я ответил: "Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности сильнее НАТО. Но что после вас будет? И что будет после меня?", – сказал Зеленский.

Напомним, во время ежегодного обращения в Конгресс США 24 февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина РФ США война Владимир Зеленский гарантии безопасности переговоры про мир
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 09:52
СБУ проводит обыски в городском совете Львова: что известно
12 марта 2026, 09:35
В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину
12 марта 2026, 09:28
РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА: как отработала ПВО
12 марта 2026, 09:16
В Черниговской области будут судить 19-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки и убийство ее матери
12 марта 2026, 08:57
ГСЧС ликвидировала последствия пожара после атаки вражеского дрона в Черниговской области
12 марта 2026, 08:53
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
12 марта 2026, 08:43
Почти 2,5 тысячи литров топлива списали на бумаге: на Прикарпатье будут судить супругов
12 марта 2026, 08:40
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
12 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »