Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты могут помочь Украине завершить войну, но для этого, по его словам, следует больше давить на Российскую Федерацию, а не лично лично

Об этом он сказал в интервью Politico, передает RegioNews.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает переговоры, и влияние бывшего президента США Дональда Трампа в этих процессах является ключевым. Он добавил, что американское давление должно быть направлено на Россию.

"Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", – сказал глава государства.

Эти комментарии появились через неделю после того, как Трамп выразил новое разочарование Зеленским, заявив, что лидер Украины должен "взяться за дело" и заключить соглашение. Трамп также отметил, что считает президента РФ Владимира Путина готовым к переговорам.

По словам Зеленского, переговоры с посланниками Трампа в декабре показали, что США готовы предоставить Украине определенную форму гарантий безопасности, которая может стать основой мирного соглашения, однако детали этих гарантий неизвестны.

"Президент Трамп спросил меня: "Вы верите, что наши гарантии безопасности могут быть сильнее НАТО?" Я ответил: "Да, сегодня это зависит от вас. Это зависит от вас, господин президент. Пусть Бог благословит нас, если мы получим гарантии безопасности сильнее НАТО. Но что после вас будет? И что будет после меня?", – сказал Зеленский.

Напомним, во время ежегодного обращения в Конгресс США 24 февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

