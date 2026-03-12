Смертельная "уборка": на Львовщине из-за сжигания сухостоя погиб человек

Фото: ГСЧС Львовщины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

В частности, во Львовском районе в селе Новый Ярычев горела сухая трава на площади 100 кв. На пепелище спасатели обнаружили тело мужчины 1970 года рождения.

В Самборском районе спасатели получили уведомление о пожаре в селе Дубляны Самборского района. Огонь охватил 30 кв.м сухой травы и кустарников.

Пожар удалось потушить силами местных жителей еще до приезда спасателей, однако женщина 1957 года получила ожоги тела, ее госпитализировали.

В ГСЧС отмечают, огонь в экосистемах неуправляемый. Ветер в считанные секунды превращает маленький костер в стену огня.

Напомним, на днях в Одессе на рынке "Седьмой километр" произошел масштабный пожар. Горели павильоны, площадь пожара составила 80 кв. К счастью, погибших и пострадавших нет.