В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину

Фото: из открытых источников

В Святошинском районе Киева полицейские задержали 39-летнего иностранца, который во время конфликта произвел по меньшей мере 7 выстрелов у 36-летнего местного жителя

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Симиренко.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и бригада "скорой", которая госпитализировала потерпевшего с огнестрельными ранениями голеней и бедра, а также переломом руки.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин страны Ближнего Востока, проживающий в Киеве.

Злоумышленник позвонил потерпевшему и попросил выйти на улицу для разговора. Во время встречи между мужчинами возник конфликт, после чего фигурант достал из сумки травматический пистолет и открыл стрельбу.

Полицейские задержали его и изъяли оружие. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении. Ему светит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове правоохранители задержали 44-летнего военнослужащего, который во время конфликта произвел несколько выстрелов у 41-летнего прохожего из травматического оружия. По данным полиции, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.