08:43  12 марта
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
08:21  12 марта
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
01:55  12 марта
"Неприятно очень": певицу Олю Полякову ограбили
UA | RU
UA | RU
12 марта 2026, 09:28

В Киеве иностранец устроил стрельбу и ранил мужчину

12 марта 2026, 09:28
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Святошинском районе Киева полицейские задержали 39-летнего иностранца, который во время конфликта произвел по меньшей мере 7 выстрелов у 36-летнего местного жителя

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице Симиренко.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и бригада "скорой", которая госпитализировала потерпевшего с огнестрельными ранениями голеней и бедра, а также переломом руки.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин страны Ближнего Востока, проживающий в Киеве.

Злоумышленник позвонил потерпевшему и попросил выйти на улицу для разговора. Во время встречи между мужчинами возник конфликт, после чего фигурант достал из сумки травматический пистолет и открыл стрельбу.

Полицейские задержали его и изъяли оружие. Следователи сообщили правонарушителю о подозрении. Ему светит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове правоохранители задержали 44-летнего военнослужащего, который во время конфликта произвел несколько выстрелов у 41-летнего прохожего из травматического оружия. По данным полиции, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение стрельба Киев полиция ранение иностранец стрелок Святошинский район
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
12 марта 2026, 08:21
В Киеве "колл-центры" заработали на людях около 18 миллионов
11 марта 2026, 21:55
В Киеве мужчина ударил знакомого ножом из-за ревности к жене
11 марта 2026, 14:15
Все новости »
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Черниговской области врачу объявили подозрение из-за смерти 12-летнего ребенка
12 марта 2026, 09:52
Для окончания войны США должны давить на Россию, а не на меня, – Зеленский
12 марта 2026, 09:44
СБУ проводит обыски в городском совете Львова: что известно
12 марта 2026, 09:35
РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА: как отработала ПВО
12 марта 2026, 09:16
В Черниговской области будут судить 19-летнего юношу за изнасилование 13-летней девочки и убийство ее матери
12 марта 2026, 08:57
ГСЧС ликвидировала последствия пожара после атаки вражеского дрона в Черниговской области
12 марта 2026, 08:53
В Винницкой области осудили водителя грузовика по ДТП с шестью погибшими
12 марта 2026, 08:43
Почти 2,5 тысячи литров топлива списали на бумаге: на Прикарпатье будут судить супругов
12 марта 2026, 08:40
В Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу в магазине
12 марта 2026, 08:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Анатолий Амелин
Все блоги »